LIVE Italia-Giappone, Olimpiadi softball in DIRETTA: inizia il match di Yokohama! (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.04 Gran primo inning di Alexia Lacatena sul monte, arriva l'eliminazione di Naito. Ora l'Italia andrà a battere. 13.02 Eliminazione al volo per Harada da parte di Laura Vigna. 13.01 Due strike un ball. 13.02 Nodoka Harada in battuta. 13.00 Subito un'eliminazione per le azzurre con Eri Yamada che batte una valida ma viene eliminata in prima! 12.59 Inizierà a battere il Giappone. 12.56 Inno di Mameli! 12.55 Inno Giapponese. 12.54 Così invece il Giappone: Yamada, Harada, Naito, Yamamoto, Fujita, Yamazaki, Kawabata, Agatsuma, Azumi.

