LIVE Italia-Giappone 0-2, Olimpiadi softball in DIRETTA: si chiude il quarto inning, nipponiche avanti grazie al fuoricampo di Yamamoto (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.06 1 ball, 2 strike. 14.05 Andrea Howard in battuta. 14.03 ELIMINAZIONE AL VOLO DI GIULIA LONGHI! Finisce la parte alta del quinto inning, ora le azzurre dovranno cercare di sbloccarsi in attacco. 14.03 Ichiguchi in battuta. 14.02 Valida di Atsumi che conquista un singolo, arriva leggermente in ritardo l’assistenza di Fama in prima. 14.02 Atsumi in battuta. 14.01 TRE STRIKE e secondo out Giapponese del quinto inning. 14.00 Agatsuma in battuta. 14.00 Eliminazione al volo per Kawabata. 13.59 Ilaria Cacciamani prende il posto di Alexia Lacatena sul monte. QUINTO ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.06 1 ball, 2 strike. 14.05 Andrea Howard in battuta. 14.03 ELIMINAZIONE AL VOLO DI GIULIA LONGHI! Finisce la parte alta del quinto, ora le azzurre dovranno cercare di sbloccarsi in attacco. 14.03 Ichiguchi in battuta. 14.02 Valida di Atsumi che conquista un singolo, arriva leggermente in ritardo l’assistenza di Fama in prima. 14.02 Atsumi in battuta. 14.01 TRE STRIKE e secondo outse del quinto. 14.00 Agatsuma in battuta. 14.00 Eliminazione al volo per Kawabata. 13.59 Ilaria Cacciamani prende il posto di Alexia Lacatena sul monte. QUINTO ...

