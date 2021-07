LIVE Italia-Giappone 0-2 | Olimpiadi softball in DIRETTA | fuoricampo di Yamamoto

Leggi su oasport

(Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.54 1 ball, 2 strike. 13.53 Erika Piancastelli in battuta. 13.52 Tre strike e prima eliminazione azzurra del quarto inning. 13.51 Emily Carosone in battuta. 13.50 Eliminazione al volo per Yamazaki, si chiude la parte alta del quarto inning nella quale ilsi è portato avanti 2-0. 13.49 Riprende il gioco. 13.47 Eliminazione al volo da parte di Laura Vigna su Fujita, l’azzurra si fa anche male al braccio, cure mediche in corso. 13.46 Arriva ildi Yue di conseguenza i primi due punti per ilcon Naito che arriva ...