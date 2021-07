LIVE Italia-Giappone 0-0, Olimpiadi softball in DIRETTA: si chiude il primo inning! (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE primo INNING 13.11 Arriva il terzo strike di Fujita, si salva il Giappone, ma è stata una bellissima Italia sin qui. 13.10 Erika Piancastelli in battuta. 2 strike 1 ball con 2 out e Vigna in terza. 13.09 Eliminazione al volo per Carosone ma Vigna arriva in terza base! 13.08 Bunt di sacrificio di Amanda Fama, Vigna va in seconda, ora Carosone in battuta. 13.07 VIGNA BATTE UNA VALIDA CENTRALE, prima base conquistata. 13.07 3 strike, 1 ball. 13.06 Laura Vigna in battuta. 13.04 Gran primo inning di Alexia Lacatena sul monte, arriva l’eliminazione ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINEINNING 13.11 Arriva il terzo strike di Fujita, si salva il, ma è stata una bellissimasin qui. 13.10 Erika Piancastelli in battuta. 2 strike 1 ball con 2 out e Vigna in terza. 13.09 Eliminazione al volo per Carosone ma Vigna arriva in terza base! 13.08 Bunt di sacrificio di Amanda Fama, Vigna va in seconda, ora Carosone in battuta. 13.07 VIGNA BATTE UNA VALIDA CENTRALE, prima base conquistata. 13.07 3 strike, 1 ball. 13.06 Laura Vigna in battuta. 13.04 Graninning di Alexia Lacatena sul monte, arriva l’eliminazione ...

