LIVE Italia-Francia, Basket 3×3 Olimpiadi in DIRETTA: tra poco il via al match (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:23 In campo le due squadre! 14:22 Stiamo dunque per assistere al secondo scontro di giornata: Italia contro Francia. Si chiude anche tutto il programma femminile in questa giornata con questo match. 14:19 Si gioca stavolta tra le luci della skyline di Tokyo, una vista di quelle davvero belle per il senso della modernità emanato. 14:16 Meno di dieci minuti al via, e nel frattempo vittoria degli Stati Uniti sulla Mongolia per 21-9, il punteggio massimo possibile (oltre a 22 se viene realizzato un tiro da due a 20 punti). 14:13 Sono state numerosissime le partite ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:23 In campo le due squadre! 14:22 Stiamo dunque per assistere al secondo scontro di giornata:contro. Si chiude anche tutto il programma femminile in questa giornata con questo. 14:19 Si gioca stavolta tra le luci della skyline di Tokyo, una vista di quelle davvero belle per il senso della modernità emanato. 14:16 Meno di dieci minuti al via, e nel frattempo vittoria degli Stati Uniti sulla Mongolia per 21-9, il punteggio massimo possibile (oltre a 22 se viene realizzato un tiro da due a 20 punti). 14:13 Sono state numerosissime le partite ...

Advertising

Eurosport_IT : Forza Vito, tutta Italia tifa per te ?????? La finale per l'oro nel Taekwondo -58 kg tra Dell'Aquila e Jendoubi parte… - angelomangiante : Esclusiva con @HenrikhMkh live @SkySport : 'Ho avuto offerte dall'Italia e dall'estero, ma ho scelto di rimanere.… - fanpage : Paola Enogu portabandiera olimpica durante #OpeningCeremony a rappresenta l'Europa. Un'emozione enorme ??… - OA_Sport : #Tokyo2020 #3x3 DIRETTA LIVE - Caccia alla seconda vittoria per l'Italia del basket 3x3 alle Olimpiadi: l'ostacolo… - Godai71 : RT @Italbasket: ?????????? E' il giorno di Italia-Spagna a Brno Gli Azzurri di coach Vertemati sfidano gli iberici nella penultima giornata del… -