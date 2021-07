LIVE Italia-Canada 3-2, Olimpiadi volley in DIRETTA: rimonta da urlo per gli azzurri, show di Micheletto! (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le parole di Blengini Orario, Tv e programma 04:33 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento. 04:30 Veramente una bella reazione degli azzurri, sotto 2-0 in pochi avrebbero scommesso su questo risultato, ma l’Italia, complice degli ottimi cambi fatti da coach Blengini, è riuscita a portare a casa un match che sembrava perso. MPV del match senza ombra di dubbio Alessandro Micheletto, il giovane azzurro è stato il migliore in tutti i fondamentali. Abbiamo rotto il ghiaccio, adesso l’appuntamento è a lunedì mattina ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALe parole di Blengini Orario, Tv e programma 04:33 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento. 04:30 Veramente una bella reazione degli, sotto 2-0 in pochi avrebbero scommesso su questo risultato, ma l’, complice degli ottimi cambi fatti da coach Blengini, è riuscita a portare a casa un match che sembrava perso. MPV del match senza ombra di dubbio Alessandro Micheletto, il giovane azzurro è stato il migliore in tutti i fondamentali. Abbiamo rotto il ghiaccio, adesso l’appuntamento è a lunedì mattina ...

