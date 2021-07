LIVE Italia-Canada 26-28, Olimpiadi volley in DIRETTA: azzurri sofferenti nel primo set (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le parole di Blengini Orario, Tv e programma 2-1 Muroneeeeee di Zaytsev su Vernon-Evans, avanti così! 1-1 Subito un ottimo primo tempo di Anzani. 1-0 Si riparte con un errore in attacco di Juantorena. In campo rispetto al primo set Simone Anzani. 02:36 Brutto primo set degli azzurri, che sono stati tanto fallosi in attacco. Giannelli poco lucido, specialmente nelle ultime fasi di gioco, Micheletto una delle poche note positive di questo primo set. 26-28 Mani-out di Hoag, il Canada vince il primo ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALe parole di Blengini Orario, Tv e programma 2-1 Muroneeeeee di Zaytsev su Vernon-Evans, avanti così! 1-1 Subito un ottimotempo di Anzani. 1-0 Si riparte con un errore in attacco di Juantorena. In campo rispetto alset Simone Anzani. 02:36 Bruttoset degli, che sono stati tanto fallosi in attacco. Giannelli poco lucido, specialmente nelle ultime fasi di gioco, Micheletto una delle poche note positive di questoset. 26-28 Mani-out di Hoag, ilvince il...

