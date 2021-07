LIVE Italia-Canada 1-2, Olimpiadi volley in DIRETTA: arriva la reazione degli azzurri nel terzo parziale! (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le parole di Blengini Orario, Tv e programma 1-0 Si riparte con un murone di Anzani su Perrin! 25-21 E LA CHIUDE GIANNELLI A MURO, arriva LA reazione DELL’ Italia! 24-21 Hoag annulla il primo. 24-20 Primo tempo di Galassi, sono 4 i set-point per l’Italia! 23-20 Sclater passa da seconda linea. 23-19 Scappa la battuta di Szwarc. 22-19 Hoag riporta i suoi a -3. 22-18 Colpo piazzato dietro al muro per Hoag. 22-17 Non passa la battuta di Perrin. Entra Sbertoli al servizio su Anzani. 21-17 Perrin passa in parallela. 21-16 Scappa l’attacco di Sclater, ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALe parole di Blengini Orario, Tv e programma 1-0 Si riparte con un murone di Anzani su Perrin! 25-21 E LA CHIUDE GIANNELLI A MURO,LADELL’! 24-21 Hoag annulla il primo. 24-20 Primo tempo di Galassi, sono 4 i set-point per l’! 23-20 Sclater passa da seconda linea. 23-19 Scappa la battuta di Szwarc. 22-19 Hoag riporta i suoi a -3. 22-18 Colpo piazzato dietro al muro per Hoag. 22-17 Non passa la battuta di Perrin. Entra Sbertoli al servizio su Anzani. 21-17 Perrin passa in parallela. 21-16 Scappa l’attacco di Sclater, ...

