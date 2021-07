LIVE Irma Testa-Vorontsova | Olimpiadi boxe in DIRETTA | si avvicina il via del torneo per l’azzurra

Leggi su oasport

(Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:51 Mancano ormai poco meno di dieci minuti in quel della Kokugikan Arena, normalmente destinata al sumo, qualcosa di impossibile da descrivere non come sport, ma come cultura, senza trovarsi in Giappone. 9:48 La vincitrice di questo combattimento andrà di nuovo sul ring lunedì alle 7:27 italiane. 9:45 Di recente si erano già affrontate, le due, a Parigi, in quel Preolimpico ripreso dopo l’interruzione di Londra a causa del Covid-19. E come allorasarà nell’angolo blu,invece in quello rosso. 9:42 Ricordiamo che la vincitrice di questo ...