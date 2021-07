LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Marco Lodadio 8° agli anelli, la finale passa dalla Francia… (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE COSA SERVE A Marco Lodadio PER QUALIFICARSI ALLA finale agli anelli? 14.19 Il francese si esibirà per quarto dopo il lituano Robert Tvorogal, l’azero Ivan Tikhonov, il francese Loris Frasca. Sulla carta non sono da finale, ma… 14.18 Ora è tutto molto semplice: Marco Lodadio contro il francese Amir Ait-Said. Il transalpino, bronzo iridato, deve fare più di 14.633 per superare l’azzurro ed escluderlo ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE COSA SERVE APER QUALIFICARSI ALLA? 14.19 Il francese si esibirà per quarto dopo il lituano Robert Tvorogal, l’azero Ivan Tikhonov, il francese Loris Frasca. Sulla carta non sono da, ma… 14.18 Ora è tutto molto semplice:contro il francese Amir Ait-Said. Il transalpino, bronzo iridato, deve fare più di 14.633 per superare l’azzurro ed escluderlo ...

