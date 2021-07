LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Lodadio a caccia della finale! Gara alle 12.30 (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA della PRIMA SUDDIVISIONE LA CRONACA della SECONDA SUDDIVISIONE COSA SERVE A MARCO Lodadio PER QUALIFICARSI ALLA FINALE AGLI ANELLI? 11.10 Ludovico Edalli si esibirà su tutti gli attrezzi e inseguirà la finale a 24 nel concorso generale individual.e 11.00 Tra 90 minuti toccherà agli azzurri, impegnati subito agli anelli. Marco Lodadio si gioca tutto nella prima rotazione: serve fare meglio di 14.500 per avere la sostanziale certezza di accedere alla finale. 09.43 L’appuntamento adesso è per le 12.30 con la terza e ultima suddivisione. ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACAPRIMA SUDDIVISIONE LA CRONACASECONDA SUDDIVISIONE COSA SERVE A MARCOPER QUALIFICARSI ALLA FINALE AGLI ANELLI? 11.10 Ludovico Edalli si esibirà su tutti gli attrezzi e inseguirà la finale a 24 nel concorso generale individual.e 11.00 Tra 90 minuti toccherà agli azzurri, impegnati subito agli anelli. Marcosi gioca tutto nella prima rotazione: serve fare meglio di 14.500 per avere la sostanziale certezza di accedere alla finale. 09.43 L’appuntamento adesso è per le 12.30 con la terza e ultima suddivisione. ...

sophsdreams : Già live a vedere le qualificazioni della ginnastica artistica #Tokyo2020 - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Giappone tonico in avvio cresce l’attesa per Lodadio -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: si riparte alle 06.30. Italia a pranzo Cina da urlo -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Cina batte Russia Nagornyy al comando. Attesa per l’Italia -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: botta e risposta tra Cina e Russia l’Italia a pranzo -… -