LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Giappone sfida Cina e Russia. Attesa per l’Italia (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE 09.20 Intanto uno scatenato Giappone al volteggio: 14.700 di Kitazono, 13.200 di Kazuma, 14.866 di Hashimoto, 13.666 di Tanigawa. 09.18 Attenzione al greco Eleftherios Petrounias, il grande favorito per l’oro agli anelli. 09.15 Tra poco l’ultima rotazione. Giappone al cavallo con Kitazono, Kaya, Hashimoto, Tanigawa. Brasile al corpo libero con Barreto, Soares, Souza, Mariano, Gran Bretagna al cavallo con Fraser, Hall, Whitlock, Regini-Moran. Svizzera alla sbarra con Gischard, Yusof, Baumann, Braegger. 09.10 Giappone spettacolare ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE 09.20 Intanto uno scatenatoal volteggio: 14.700 di Kitazono, 13.200 di Kazuma, 14.866 di Hashimoto, 13.666 di Tanigawa. 09.18 Attenzione al greco Eleftherios Petrounias, il grande favorito per l’oro agli anelli. 09.15 Tra poco l’ultima rotazione.al cavallo con Kitazono, Kaya, Hashimoto, Tanigawa. Brasile al corpo libero con Barreto, Soares, Souza, Mariano, Gran Bretagna al cavallo con Fraser, Hall, Whitlock, Regini-Moran. Svizzera alla sbarra con Gischard, Yusof, Baumann, Braegger. 09.10spettacolare ...

