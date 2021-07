LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Cina batte Russia, Nagornyy al comando. Attesa per l’Italia (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.22 Bisognerà aspettare le ore 12.30 per gli azzurri Marco Lodadio e Ludovico Edalli. 05.20 L’appuntamento è ora con la seconda suddivisione alle ore 07.30. Ci saranno Svizzera, Brasile, Gran Bretagna, Giappone. 05.19 Alla sbarra conduce il croato Tin Srbic (14.633) nei confronti del russo Nikita Nagornyy (14.466) e dell’olandese Bart Deurloo (14.400). 05.18 Alle parallele pari si sono visti numeri incredibili. Il cinese Zou Jingyuan ha stampato un inverosimile 16.166 (6.8 il D Score) e precede i connazionali You Hao (15.666) e Xiao Ruoteng (15.400, fuori dalla finale di specialità a causa della ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.22 Bisognerà aspettare le ore 12.30 per gli azzurri Marco Lodadio e Ludovico Edalli. 05.20 L’appuntamento è ora con la seconda suddivisione alle ore 07.30. Ci saranno Svizzera, Brasile, Gran Bretagna, Giappone. 05.19 Alla sbarra conduce il croato Tin Srbic (14.633) nei confronti del russo Nikita(14.466) e dell’olandese Bart Deurloo (14.400). 05.18 Alle parallele pari si sono visti numeri incredibili. Il cinese Zou Jingyuan ha stampato un inverosimile 16.166 (6.8 il D Score) e precede i connazionali You Hao (15.666) e Xiao Ruoteng (15.400, fuori dalla finale di specialità a causa della ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: botta e risposta tra Cina e Russia l’Italia a pranzo -… - SereNere_46 : @Angy_05_12 io anche ho la sezione live, il problema è che per esempio del tennis fanno vedere una partita sola, me… - Angy_05_12 : @SereNere_46 Io per ora stavo seguendo ginnastica artistica insieme all'italvolley e mi funzionavano i vari canali,… - nicodiangevlo : eccoci live con la ginnastica artistica #tokyo2020 - nicodiangevlo : eccoci live con l'italvolley fino a che non iniziano le qualificazioni di ginnastica poi seguirò tramite voi #tokyo2020 -