LIVE – Fognini-Sugita 6-4 4-2, Tokyo 2020: tennis. RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 24 luglio 2021) Il LIVE e la DIRETTA scritta del match tra Fabio Fognini e Yuichi Sugita, valido per il primo turno del torneo di tennis delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Esordio alla portata per l'azzurro, che sfida il giocatore di casa Sugita. Nonostante ai Giochi sia sempre difficile fare pronostici, sarà Fognini a partire favorito. Curiosamente, l'unico precedente tra i due risale ad un match in cui i due giocatori rappresentavano la propria Nazionale, in Coppa Davis nel 2018. Fabio s'impose in rimonta al quinto set. Sportface.it vi terrà compagnia con ...

