LIVE Fognini-Sugita 5-4, Olimpiadi Tennis in DIRETTA: break per l’azzurro nel primo set. (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 break Fognini!!! IN CHE MOMENTO HA ALZATO IL LIVELLO Fognini!! 0-40 SFONDA Fognini CON IL DRITTO!! TRE PALLE break. 0-30 Nuovamente insidioso l’azzurro in risposta, che ha la meglio in uno scambio prolungato. 0-15 Spinge Fognini, abile nell’aprirsi campo. 4-4 Game cruciale in ottica del set, l’azzurro sta faticando in ogni turno di battuta. AD-40 Gran prima di Fognini! 40-40 Ancora parità!! Questa volta Fabio viene tradito dal dritto in ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4!!! IN CHE MOMENTO HA ALZATO ILLLO!! 0-40 SFONDACON IL DRITTO!! TRE PALLE. 0-30 Nuovamente insidiosoin risposta, che ha la meglio in uno scambio prolungato. 0-15 Spinge, abile nell’aprirsi campo. 4-4 Game cruciale in ottica del set,sta faticando in ogni turno di battuta. AD-40 Gran prima di! 40-40 Ancora parità!! Questa volta Fabio viene tradito dal dritto in ...

