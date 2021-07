LIVE Ciclismo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: vantaggio mostruoso per gli attaccanti, il gruppo deve rimontare (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.56 Scollinamento a Kagosaka Pass, ora discesa velocissima. 6.53 Davanti quindi ci sono Juraj Sagan (Slovacchia), Nic Dlamini (Sud Africa), Michael Kukrle (Repubbica Ceca), Polychronis Tzortzakis (Grecia) e Orluis Aular (Venezuela). 6.50 140 chilometri all’arrivo. 6.47 Davanti sono rimasti in cinque: hanno perso contatto infatti Daumont e Grosu. 6.45 Scende sotto i 17? il vantaggio dei fuggitivi. 6.43 Al comando sempre Juraj Sagan (Slovacchia), Nic Dlamini (Sud Africa), Eduard Michael Grosu (Romania), Michael Kukrle (Repubbica Ceca), Polychronis Tzortzakis (Grecia), Orluis Aular (Venezuela), Paul ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.56 Scollinamento a Kagosaka Pass, ora discesa velocissima. 6.53 Davanti quindi ci sono Juraj Sagan (Slovacchia), Nic Dlamini (Sud Africa), Michael Kukrle (Repubbica Ceca), Polychronis Tzortzakis (Grecia) e Orluis Aular (Venezuela). 6.50 140 chilometri all’arrivo. 6.47 Davanti sono rimasti in cinque: hanno perso contatto infatti Daumont e Grosu. 6.45 Scende sotto i 17? ildei fuggitivi. 6.43 Al comando sempre Juraj Sagan (Slovacchia), Nic Dlamini (Sud Africa), Eduard Michael Grosu (Romania), Michael Kukrle (Repubbica Ceca), Polychronis Tzortzakis (Grecia), Orluis Aular (Venezuela), Paul ...

