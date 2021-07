LIVE Ciclismo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: vantaggio clamoroso per i fuggitivi, tirano Slovenia e Belgio (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.39 A breve il passaggio a Kagosaka Pass, una rampa di 2,2 chilometri al 4,6%. 6.36 150 chilometri all’arrivo. 6.33 Thomas riesce a rientrare in gruppo. 6.32 Sempre Slovenia e Belgio a tirare in vetta al gruppo. 6.30 Nel drappello davanti inizia a far fatica qualche corridore. 6.28 Bruttissima botta per Thomas, prova a rientrare ma sarà difficilissimo per lui fare bene in questa corsa. 6.26 Foratura per Nairo Quintana (Colombia). 6.24 Tra i britannici a terra anche il vincitore del Giro d’Italia 2020, Tao Geoghegan Hart. 6.23 Assurdo, dopo le tante cadute al Tour de France, ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.39 A breve il passaggio a Kagosaka Pass, una rampa di 2,2 chilometri al 4,6%. 6.36 150 chilometri all’arrivo. 6.33 Thomas riesce a rientrare in gruppo. 6.32 Semprea tirare in vetta al gruppo. 6.30 Nel drappello davanti inizia a far fatica qualche corridore. 6.28 Bruttissima botta per Thomas, prova a rientrare ma sarà difficilissimo per lui fare bene in questa corsa. 6.26 Foratura per Nairo Quintana (Colombia). 6.24 Tra i britannici a terra anche il vincitore del Giro d’Italia 2020, Tao Geoghegan Hart. 6.23 Assurdo, dopo le tante cadute al Tour de France, ...

