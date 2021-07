LIVE Ciclismo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: tutto pronto per il Monte Fuji, il gruppo deve rimontare (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.27 Quindici chilometri durissimi al 6% di pendenza media e picchi che vanno oltre il 10%. 7.25 A breve dunque il momento decisivo della corsa: si approccia il Monte Fuji. 7.22 Ricordiamo che davanti ci sono Juraj Sagan (Slovacchia), Nic Dlamini (Sud Africa), Michael Kukrle (Repubbica Ceca), Polychronis Tzortzakis (Grecia) e Orluis Aular (Venezuela). 7.20 Superata la prima metà di gara. 7.18 15? il vantaggio dei fuggitivi. 7.15 Ci avviciniamo sempre più al momento di svolta della corsa: il Monte Fuji. 7.12 120 chilometri al traguardo. 7.10 ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.27 Quindici chilometri durissimi al 6% di pendenza media e picchi che vanno oltre il 10%. 7.25 A breve dunque il momento decisivo della corsa: si approccia il. 7.22 Ricordiamo che davanti ci sono Juraj Sagan (Slovacchia), Nic Dlamini (Sud Africa), Michael Kukrle (Repubbica Ceca), Polychronis Tzortzakis (Grecia) e Orluis Aular (Venezuela). 7.20 Superata la prima metà di gara. 7.18 15? il vantaggio dei fuggitivi. 7.15 Ci avviciniamo sempre più al momento di svolta della corsa: il. 7.12 120 chilometri al traguardo. 7.10 ...

