LIVE Ciclismo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: storico oro per l'Ecuador con Carapaz! Battuti Van Aert e Pogacar (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.33 Ecco a voi le top 10 della prova olimpica di Tokyo 2020: 1 CARAPAZ Richard Ecuador 375 6:05:26 2 VAN Aert Wout Belgium 280 1:07 3 POGA?AR Tadej Slovenia 210 ,, 4 MOLLEMA Bauke Netherlands 160 ,, 5 WOODS Michael Canada 130 ,, 6 MCNULTY Brandon United States 110 ,, 7 GAUDU David France 100 ,, 8 URÁN Rigoberto Colombia 90 ,, 9 YATES Adam Great Britain 80 ,, 10 SCHACHMANN Maximilian Germany 70 ,, 10.32 CONFERMATA LA MEDAGLIA D'ARGENTO PER VAN Aert! BRONZO PER Pogacar! 10.29 Attenzione perchè non è stato ancora confermato l'argento.

