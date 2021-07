LIVE Ciclismo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: storico oro per l’Ecuador con Carapaz! Battuti Van Aert e Pogacar (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.48 E con l’oro olimpico dell’Ecuadoriano Richard Carapaz, seguito dall’argento di Wout van Aert e il bronzo di Tadej Pogacar, termina qui la nostra DIRETTA LIVE della prova in linea riservata al Ciclismo maschile di Tokyo 2020. Buon proseguimento di giornata! 10.45 Un gran peccato per la nostra Nazionale, che ha corso davvero bene, da protagonista prima con Ciccone e Nibali, poi con Caruso e Bettiol; mentre Moscon è sembrato a mezzo gas. Senza quei crampi a 15 chilometri dalla fine, il podio ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.48 E con l’oro olimpico deliano Richard Carapaz, seguito dall’argento di Wout vane il bronzo di Tadej, termina qui la nostradella prova in linea riservata almaschile di2020. Buon proseguimento di giornata! 10.45 Un gran peccato per la nostra Nazionale, che ha corso davvero bene, da protagonista prima con Ciccone e Nibali, poi con Caruso e Bettiol; mentre Moscon è sembrato a mezzo gas. Senza quei crampi a 15 chilometri dalla fine, il podio ...

SSportNetwork : #SuperSportSummer #Tokyo2020 #Olimpiadi La prima medaglia d'oro della rassegna è per la cinese #Yang nel… - W1LD3S7DR3AMS : @bea_fatt_ rai 2, ora c’è ciclismo poi dall’1:30 fino alle 16:30 c’è la live - zazoomblog : LIVE Ciclismo Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Pogacar infuoca la corsa! Resiste Bettiol si stacca Van Aert! -… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: scatto secco da patte di Evenepoel e Nibali! Con loro Dunbar - #Ciclismo… - SkySport : Tokyo LIVE: Nibali a caccia dell'impresa #SkySport #Tokyo2020 #Ciclismo #Nibali -