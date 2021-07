LIVE Ciclismo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: siamo sul Monte Fuji! Ancora 13? di vantaggio per i cinque battistrada (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.39 Arriva adesso Patrick Bevin per la Nuova Zelanda in testa al gruppo. 7.37 Ricordiamo i nomi dei cinque battistrada: Juraj Sagan (Slovacchia), Nic Dlamini (Sud Africa), Michael Kukrle (Repubbica Ceca), Polychronis Tzortzakis (Grecia) e Orluis Aular (Venezuela). 7.35 Prosegue l’alternanza in testa al gruppo tra Slovenia e Belgio. 7.33 Avanza anche la Spagna di Alejandro Valverde, Omar Fraile, Jesus Herrada e i fratelli Ion e Gorka Izagirre. 7.32 108 chilometri al traguardo e 13’40” di vantaggio per i cinque battistrada. ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.39 Arriva adesso Patrick Bevin per la Nuova Zelanda in testa al gruppo. 7.37 Ricordiamo i nomi dei: Juraj Sagan (Slovacchia), Nic Dlamini (Sud Africa), Michael Kukrle (Repubbica Ceca), Polychronis Tzortzakis (Grecia) e Orluis Aular (Venezuela). 7.35 Prosegue l’alternanza in testa al gruppo tra Slovenia e Belgio. 7.33 Avanza anche la Spagna di Alejandro Valverde, Omar Fraile, Jesus Herrada e i fratelli Ion e Gorka Izagirre. 7.32 108 chilometri al traguardo e 13’40” diper i. ...

diegonanni76 : LIVE #Tokyo2020 Partiamo con la giornata olimpica per seguire le gare da qui alla fine. In corso la prova di Cicl… - infoitsport : Olimpiadi, i risultati di oggi in diretta live: Nibali a caccia dell'oro nel ciclismo - tuttobiciweb_it : Cinque uomini in fuga con ancora 14'30'' quando mancano 115 km al traguardo. Seguite con noi il LIVE della prova ma… - sportli26181512 : Olimpiadi, i risultati di oggi in diretta live: Nibali a caccia dell'oro nel ciclismo: Quarta giornata di gara a To… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Greg van Avermaet tira il gruppo - #Ciclismo #Olimpiadi #Tokyo #DIRETTA: -