LIVE Ciclismo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: rimonta del gruppo sul Monte Fuji! 9? di vantaggio per i cinque battistrada (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.02 Jurai Sagan (Slovacchia) è sicuramente il fuggitivo più brillante del momento. 8.00 Si stacca Omar Fraile (Spagna). 7.57 Ricordiamo che siamo entrati negli ultimi 100 chilometri di corsa. 7.56 Ed eccoli qua, si intravedono Alberto Bettiol e Gianni Moscon. 7.55 Non è ancora avanzata invece la nostra Nazionale azzurra che finora si è sempre nascosta. 7.53 Avanzano anche l'Irlanda di Dan Martin e la Svizzera di Marc Hirschi. 7.51 A 101 km dal traguardo il vantaggio dei battistrada è sceso a 11?. 7.48 Problema meccanico per lo sloveno Jan Polanc, mentre il suo connazionale Jan ...

