LIVE Ciclismo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Pogacar infuoca la corsa! Resiste Bettiol, si stacca Van Aert! (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.41 E AVVIENE IL RICONGIUNGIMENTO! Abbiamo dunque al comando Pogacar, McNulty, Woods, Bettiol, Kwiatkowski e Carapaz! Poco più indietro Uran. 9.40 E si muovono Bettiol, Kwiatkowski, Uran e Carapaz! Van Aert in difficoltà! 9.37 Il gruppetto Van Aert-Bettiol comprende anche l’ecuadoriano Carapaz, l’olandese Mollema il colombiano Uran, il francese Gaudu, il britannico Adam Yates, il neozelandese Bennett e il tedesco Schachmann. 9.35 Il gap tra il gruppetto Pogacar e quello di Van Aert e Bettiol è di 17?. 9.33 Lo ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.41 E AVVIENE IL RICONGIUNGIMENTO! Abbiamo dunque al comando, McNulty, Woods,, Kwiatkowski e Carapaz! Poco più indietro Uran. 9.40 E si muovono, Kwiatkowski, Uran e Carapaz! Van Aert in difficoltà! 9.37 Il gruppetto Van Aert-comprende anche l’ecuadoriano Carapaz, l’olandese Mollema il colombiano Uran, il francese Gaudu, il britannico Adam Yates, il neozelandese Bennett e il tedesco Schachmann. 9.35 Il gap tra il gruppettoe quello di Van Aert eè di 17?. 9.33 Lo ...

zazoomblog : LIVE Ciclismo Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: scatto secco da patte di Evenepoel e Nibali! Con loro Dunbar - #Ciclismo… - SkySport : Tokyo LIVE: Nibali a caccia dell'impresa #SkySport #Tokyo2020 #Ciclismo #Nibali - zazoomblog : LIVE Ciclismo Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: forcing dell’Italia sul Monte Fuji! Ci pensa Ciccone - #Ciclismo… - diegonanni76 : LIVE #Tokyo2020 Partiamo con la giornata olimpica per seguire le gare da qui alla fine. In corso la prova di Cicl… - infoitsport : Olimpiadi, i risultati di oggi in diretta live: Nibali a caccia dell'oro nel ciclismo -