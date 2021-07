LIVE Ciclismo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: otto al comando, gruppo lontano (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.01 Ora invece è la Slovenia che mette un uomo davanti: è Jan Tratnik. 5.59 Molto nascosti fino ad ora i corridori azzurri. 5.57 Il vantaggio del drappello al comando ha superato i 10?. 5.54 I fuggitivi proseguono con cambi regolari. 5.52 Dopo tanti chilometri a tirare in gruppo, ora il namibiano De Lange prova ad attaccare. 5.49 Gran caldo nel plotone, tantissime volte i corridori stanno andando all’ammiraglia. 5.46 Il gruppo è completamente fermo. 5.43 Da percorrere 4,3 chilometri al 6,1%. 5.40 I corridori stanno per giungere al primo GPM di giornata, quello ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.01 Ora invece è la Slovenia che mette un uomo davanti: è Jan Tratnik. 5.59 Molto nascosti fino ad ora i corridori azzurri. 5.57 Il vantaggio del drappello alha superato i 10?. 5.54 I fuggitivi proseguono con cambi regolari. 5.52 Dopo tanti chilometri a tirare in, ora il namibiano De Lange prova ad attaccare. 5.49 Gran caldo nel plotone, tantissime volte i corridori stanno andando all’ammiraglia. 5.46 Ilè completamente fermo. 5.43 Da percorrere 4,3 chilometri al 6,1%. 5.40 I corridori stanno per giungere al primo GPM di giornata, quello ...

