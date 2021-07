LIVE Ciclismo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: oro Carapaz. Le pagelle. Nibali: “Vi ho abituato troppo bene” (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI Carapaz LE pagelle DELLA CORSA: Nibali CON LE POLVERI BAGNATE L’ANALISI: ITALIA NON PERVENUTA VINCENZO Nibali: “VI HO AVITUATO troppo bene” 10.48 E con l’oro olimpico dell’ecuadoriano Richard Carapaz, seguito dall’argento di Wout van Aert e il bronzo di Tadej Pogacar, termina qui la nostra DIRETTA LIVE della prova in linea riservata al Ciclismo maschile di Tokyo 2020. Buon proseguimento di ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DILEDELLA CORSA:CON LE POLVERI BAGNATE L’ANALISI: ITALIA NON PERVENUTA VINCENZO: “VI HO AVITUATO” 10.48 E con l’oro olimpico dell’ecuadoriano Richard, seguito dall’argento di Wout van Aert e il bronzo di Tadej Pogacar, termina qui la nostradella prova in linea riservata almaschile di2020. Buon proseguimento di ...

