LIVE Ciclismo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Greg van Avermaet tira il gruppo (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.32 185 chilometri all’arrivo. 5.30 Il gruppo dei migliori è staccato di circa 8?. 5.26 Sempre otto uomini al comando della corsa. 5.23 Prosegue lo schema di gara, con gli otto al comando e van Avermaet a trascinare un gruppo ancora molto tranquillo. 5.19 Foratura per Bevin, corridore neozelandese. 5.16 Un po’ di pioggia sulla corsa. 5.13 Gran ritmo per van Avermaet, si riduce il margine dei fuggitivi. 5.10 Ricordiamo i fuggitivi: Juraj Sagan (Slovacchia), Nic Dlamini (Sud Africa), Eduard Michael Grosu (Romania), Michael Kukrle (Repubbica Ceca), ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.32 185 chilometri all’arrivo. 5.30 Ildei migliori è staccato di circa 8?. 5.26 Sempre otto uomini al comando della corsa. 5.23 Prosegue lo schema di gara, con gli otto al comando e vana trascinare unancora molto tranquillo. 5.19 Foratura per Bevin, corridore neozelandese. 5.16 Un po’ di pioggia sulla corsa. 5.13 Gran ritmo per van, si riduce il margine dei fuggitivi. 5.10 Ricordiamo i fuggitivi: Juraj Sagan (Slovacchia), Nic Dlamini (Sud Africa), Eduard Michael Grosu (Romania), Michael Kukrle (Repubbica Ceca), ...

