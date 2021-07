LIVE Ciclismo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: forcing dell’Italia sul Monte Fuji! Ci pensa Ciccone (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.24 Scollinato il Monte Fuji, adesso i corridori dovranno affrontare circa 40 chilometri di falsopiano prima di affrontare l’insidiosa ascesa del Mikuni Pass. 8.22 Continua a calare in maniera netta il vantaggio dei cinque fuggitivi il cui gap con il gruppo è sceso a soli 5?. 85 km al traguardo. 8.20 Con Fraile e Valverde, la nazionale iberica perde le sue due punte di riferimento per questa prova olimpica. Non sarà dunque facile tener testa agli avversari. 8.18 CLAMOROSO! Si stacca l’eterno Alejandro Valverde (Spagna)! 8.17 A 92 chilometri dal traguardo il gap tra i battistrada e il gruppo è ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.24 Scollinato ilFuji, adesso i corridori dovranno affrontare circa 40 chilometri di falsopiano prima di affrontare l’insidiosa ascesa del Mikuni Pass. 8.22 Continua a calare in maniera netta il vantaggio dei cinque fuggitivi il cui gap con il gruppo è sceso a soli 5?. 85 km al traguardo. 8.20 Con Fraile e Valverde, la nazionale iberica perde le sue due punte di riferimento per questa prova olimpica. Non sarà dunque facile tener testa agli avversari. 8.18 CLAMOROSO! Si stacca l’eterno Alejandro Valverde (Spagna)! 8.17 A 92 chilometri dal traguardo il gap tra i battistrada e il gruppo è ...

