LIVE Ciclismo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: crampi per Bettiol! Italia fuori dal podio. Carapaz e McNulty davanti a tutti (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.12 FORCING DI VAN AERT!!! MOLLA KWIATKOWSKI!!! 10.09 Addio ai sogni di podio per gli azzurri, che comunque sia hanno corso bene. Purtroppo Bettiol ha dato tutto quello che aveva. 10.08 CHE SFORTUNAAAAA!!!!!! crampi PER ALBERTO Bettiol!!!!! NULLA DA FARE PER L’AZZURRO. 10.05 Attenzione, perchè il vantaggio della coppia al comando è già di 36?! 16 km alla fine. 10.03 Ricordiamo che la testa della corsa è formata da McNulty e Carapaz. Al loro inseguimento Bettiol, Van Aert, Pogacar, Gaudu, A. Yates, Mollema, Uran, Fuglsang, ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.12 FORCING DI VAN AERT!!! MOLLA KWIATKOWSKI!!! 10.09 Addio ai sogni diper gli azzurri, che comunque sia hanno corso bene. Purtroppo Bettiol ha dato tutto quello che aveva. 10.08 CHE SFORTUNAAAAA!!!!!!PER ALBERTO!!!! NULLA DA FARE PER L’AZZURRO. 10.05 Attenzione, perchè il vantaggio della coppia al comando è già di 36?! 16 km alla fine. 10.03 Ricordiamo che la testa della corsa è formata da. Al loro inseguimento Bettiol, Van Aert, Pogacar, Gaudu, A. Yates, Mollema, Uran, Fuglsang, ...

