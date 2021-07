LIVE Ciclismo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: clamoroso! 20? di vantaggio per i fuggitivi (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.14 A guidare il gruppo quindi van Avermaet (Belgio) e Tratnik (Slovenia). 6.12 162 chilometri al traguardo. 6.10 Nel mezzo tra il gruppo e i fuggitivi c’è De Lange. 6.07 Il vantaggio degli otto fuggitivi ha superato clamorosamente i 20?. 6.04 Tratnik, Polanc e poi Pogacar. Nel mezzo van Avermaet. 6.03 Praticamente tutta la Slovenia davanti. 6.01 Ora invece è la Slovenia che mette un uomo davanti: è Jan Tratnik. 5.59 Molto nascosti fino ad ora i corridori azzurri. 5.57 Il vantaggio del drappello al comando ha superato i 10?. 5.54 I ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.14 A guidare il gruppo quindi van Avermaet (Belgio) e Tratnik (Slovenia). 6.12 162 chilometri al traguardo. 6.10 Nel mezzo tra il gruppo e ic’è De Lange. 6.07 Ildegli ottoha superato clamorosamente i 20?. 6.04 Tratnik, Polanc e poi Pogacar. Nel mezzo van Avermaet. 6.03 Praticamente tutta la Slovenia davanti. 6.01 Ora invece è la Slovenia che mette un uomo davanti: è Jan Tratnik. 5.59 Molto nascosti fino ad ora i corridori azzurri. 5.57 Ildel drappello al comando ha superato i 10?. 5.54 I ...

