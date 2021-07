LIVE Ciclismo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: attesa per il via (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.21 Arriva il chilometro 0! Parte definitivamente questa prova in linea al maschile. 4.18 Nelle prime posizioni del gruppo troviamo Giulio Ciccone. 4.15 Ancora problemi meccanici: si ferma l’argentino Sepulveda. 4.10 Prosegue questo lungo tratto di trasferimento. 4.06 Qualche problema alla bicicletta anche per Eddie Dunbar (Irlanda). 4.04 Problema meccanico per il greco Tzortzakis, il gruppo lo attende. 4.02 Come accade al Tour de France e nelle corse più importanti, prima un tratto di trasferimento ad anticipare il chilometro 0. 4.00 Si parte! Inizia la prova in linea delle Olimpiadi di ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.21 Arriva il chilometro 0! Parte definitivamente questa prova in linea al maschile. 4.18 Nelle prime posizioni del gruppo troviamo Giulio Ciccone. 4.15 Ancora problemi meccanici: si ferma l’argentino Sepulveda. 4.10 Prosegue questo lungo tratto di trasferimento. 4.06 Qualche problema alla bicicletta anche per Eddie Dunbar (Irlanda). 4.04 Problema meccanico per il greco Tzortzakis, il gruppo lo attende. 4.02 Come accade al Tour de France e nelle corse più importanti, prima un tratto di trasferimento ad anticipare il chilometro 0. 4.00 Si parte! Inizia la prova in linea delledi ...

