LIVE Ciclismo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: 4'30" per i cinque fuggitivi. Siamo nel circuito finale (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.50 Anche il gruppo si trova all'interno del circuito! Il gap è sempre di 4'30" a 63 km dal traguardo. 8.47 I fuggitivi si trovano all'interno del circuito Fuji International Speedway. 8.44 Jan Tratnik instancabile in testa al gruppo in favore della Slovenia di Pogacar e Roglic. 8.42 35.5km/h dopo poco più di quattro ore dalla partenza. 8.40 Intanto ricordiamo i nomi dei cinque battistrada: Juraj Sagan (Slovacchia), Nic Dlamini (Sud Africa), Michael Kukrle (Repubbica Ceca), Polychronis Tzortzakis (Grecia) e Orluis Aular ...

