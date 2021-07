LIVE Canottaggio, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: i due senza senior azzurri sono in semifinale! (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.20 Tocca all’Italia! In acqua il doppio pesi leggeri femminile di Valentina Rodini e Federica Cesarini, che nella prima batteria affronta Francia, Svizzera, Irlanda, Indonesia ed USA. Le prime due in semifinale. 03.18 Dominio dei fratelli Sinkovic! Vince la Croazia, avanti anche Danimarca e Canada. 03.10 Ultima batteria con Bielorussia, Canada, Croazia e Danimarca. 03.09 Australia, Italia e Nuova Zelanda in semifinale! Ai recuperi la Francia. 03.08 SEMIFINALEEEEE!!!! 03.06 L’Australia aumenta il margine, ma per l’Italia la semifinale è in cassaforte! 03.04 Australia davanti all’Italia di 0?35 ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.20 Tocca all’Italia! In acqua il doppio pesi leggeri femminile di Valentina Rodini e Federica Cesarini, che nella prima batteria affronta Francia, Svizzera, Irlanda, Indonesia ed USA. Le prime due in semifinale. 03.18 Dominio dei fratelli Sinkovic! Vince la Croazia, avanti anche Danimarca e Canada. 03.10 Ultima batteria con Bielorussia, Canada, Croazia e Danimarca. 03.09 Australia, Italia e Nuova Zelanda inAi recuperi la Francia. 03.08 SEMIFINALEEEEE!!!! 03.06 L’Australia aumenta il margine, ma per l’Italia la semifinale è in cassaforte! 03.04 Australia davanti all’Italia di 0?35 ...

