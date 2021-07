LIVE Canottaggio, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: 4 senza maschile in finale! I 2 senza ed i doppi pl azzurri sono in semifinale! (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.45 La nostra DIRETTA termina qui, appuntamento al prossimo LIVE. Grazie per averci seguito, buona giornata da OA Sport! 05.43 Ottimo il bilancio del Canottaggio azzurro al termine della seconda giornata di gare ai Giochi Olimpici di Tokyo: le cinque imbarcazioni italiane oggi in acqua nelle batterie passano tutte il turno, evitando i ripescaggi. In Finale A il quattro senza senior maschile di Matteo Castaldo, Bruno Rosetti, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino, in semifinale il due ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.45 La nostratermina qui, appuntamento al prossimo. Grazie per averci seguito, buona giornata da OA Sport! 05.43 Ottimo il bilancio delazzurro al termine della seconda giornata di gare ai Giochi Olimpici di: le cinque imbarcazioni italiane oggi in acqua nelle batterie passano tutte il turno, evitando i ripescaggi. In Finale A il quattroseniordi Matteo Castaldo, Bruno Rosetti, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino, in semifinale il due ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Canottaggio Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: i due senza senior ed i doppi pl azzurri sono in semifinale! -… - infoitsport : Risultati Canottaggio/ Olimpiadi 2020 Tokyo, diretta live: tanti azzurri protagonisti - infoitsport : LIVE Canottaggio, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: 4 senza maschile in finale! I 2 senza ed i doppi pl azzurri sono in s… - zazoomblog : LIVE Canottaggio Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: 4 senza e 2 senza i doppi pl. Batterie cruciali per l’Italia -… - zazoomblog : LIVE Canottaggio Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: 2 senza senior femminile in semifinale! - #Canottaggio #Olimpiadi… -