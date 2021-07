LIVE Basket 3×3 – Italia-Mongolia 12-7, Tokyo 2020 RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 24 luglio 2021) Italia e Mongolia scendono sul parquet dell’Aomi Urban Sports Park in occasione del match valido per il torneo di Basket 3×3 all’Olimpiade di Tokyo 2020. Attesissimo esordio per le azzurre, giunte in terra nipponiche in seguito al finale thriller del torneo di Debrecen. Si tratta del debutto olimpico anche per questa disciplina e c’è trepidazione per l’esordio della squadra azzurra, capitanata dalla sua stella Rae Lin D’Alie. A comporre il quartetto ci saranno Chiara Consolini, Marcella Filippi e Giulia Rulli. Alle ore 10:30 di sabato 24 luglio inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021)scendono sul parquet dell’Aomi Urban Sports Park in occasione del match valido per il torneo di3×3 all’Olimpiade di. Attesissimo esordio per le azzurre, giunte in terra nipponiche in seguito al finale thriller del torneo di Debrecen. Si tratta del debutto olimpico anche per questa disciplina e c’è trepidazione per l’esordio della squadra azzurra, capitanata dalla sua stella Rae Lin D’Alie. A comporre il quartetto ci saranno Chiara Consolini, Marcella Filippi e Giulia Rulli. Alle ore 10:30 di sabato 24 luglio inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su ...

sportface2016 : #Tokyo2020 #Basket3x3 LIVE - Italia e Mongolia scendono sul parquet dell'Aomi Urban Sports Park: segui gli aggiorn… - diegonanni76 : LIVE #Tokyo2020 Partiamo con la giornata olimpica per seguire le gare da qui alla fine. In corso la prova di Cicl… - zazoomblog : LIVE Basket 3×3 – Francia-Italia Tokyo 2020 RISULTATO IN DIRETTA - #Basket #Francia-Italia #Tokyo - zazoomblog : LIVE Italia-Francia Basket 3×3 Olimpiadi in DIRETTA: le azzurre sfidano una delle favorite al titolo - #Italia-Fra… - zazoomblog : LIVE Basket 3×3 – Italia-Mongolia Tokyo 2020 RISULTATO IN DIRETTA - #Basket #Italia-Mongolia #Tokyo -