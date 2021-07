LIVE Basket 3×3 – Francia-Italia 19-16, Tokyo 2020 RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 24 luglio 2021) Francia e Italia scendono sul parquet dell’Aomi Urban Sports Park in occasione del match valido per il torneo di Basket 3×3 all’Olimpiade di Tokyo 2020. Le azzurre ritorneranno subito in azione dopo aver giocato in mattina il match d’esordio contro la Mongolia. Il quintetto composto da Rae Lin D’Alie, Chiara Consolini, Marcella Filippi e Giulia Rulli è alla ricerca del colpaccio dopo aver raggiunto la Terra del Sol Levante grazie a un preolimpico da thriller. Alle ore 14:25 di sabato 24 luglio inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. COME SEGUIRE ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021)scendono sul parquet dell’Aomi Urban Sports Park in occasione del match valido per il torneo di3×3 all’Olimpiade di. Le azzurre ritorneranno subito in azione dopo aver giocato in mattina il match d’esordio contro la Mongolia. Il quintetto composto da Rae Lin D’Alie, Chiara Consolini, Marcella Filippi e Giulia Rulli è alla ricerca del colpaccio dopo aver raggiunto la Terra del Sol Levante grazie a un preolimpico da thriller. Alle ore 14:25 di sabato 24 luglio inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. COME SEGUIRE ...

