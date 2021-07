L' Italvolley rimonta il Canada Lunedì c' è la Polonia

Leggi su agi

(Di sabato 24 luglio 2021) AGI - Esordio sofferto ma vittorioso per la nazionale italiana di volley che ha battuto al tie break 3-2 il(26-28, 18-25, 25-21, 25-18,15-11),ndo due set. Partenza contratta per la squadra di Gianlorenzo Blengini che poi è stata trascinata da un ottimo Alessandro Michieletto, un esordiente capace di mettere a segno 24 punti chiudendo con il 59% in attacco. Da segnalare anche i 21 punti di Juantorena e l'efficacia di Vettori subentrato a un deludente Zaytsev alla fine del secondo set. "Molta sofferenza, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, perché ilè una squadra di grande qualità", ha commentato il ct ...