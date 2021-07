L’Italia dei renziani è Viva solo per mistificare. Rosato dà alla Dadone della schizofrenica. Come la sua legge elettorale. In un partito da prefisso telefonico attaccare il M5S è ormai l’unico modo per giustificare la propria esistenza (Di sabato 24 luglio 2021) Ettore Rosato se n’è uscito così: “Sono strani questi grillini, la ministra Dadone ieri condivide e appoggia in Consiglio dei ministri richiesta di fiducia sul testo della #riformacartabia, oggi annuncia che se non cambia pensano alle dimissioni. Mi sembra ci sia un po’ troppa schizofrenia e poco senso dello Stato”. A riprova che il solleone fa male, assistiamo agli uomini di Mohammed Renzi che vedono avvicinarsi il precipizio delle elezioni politiche in un micropartito da prefisso telefonico e realizzano di aver fatto quella che tecnicamente si chiama una “cappellata” e cioè lasciare il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 24 luglio 2021) Ettorese n’è uscito così: “Sono strani questi grillini, la ministraieri condivide e appoggia in Consiglio dei ministri richiesta di fiducia sul testo#riformacartabia, oggi annuncia che se non cambia pensano alle dimissioni. Mi sembra ci sia un po’ troppa schizofrenia e poco senso dello Stato”. A riprova che il solleone fa male, assistiamo agli uomini di Mohammed Renzi che vedono avvicinarsi il precipizio delle elezioni politiche in un microdae realizzano di aver fatto quella che tecnicamente si chiama una “cappellata” e cioè lasciare il ...

