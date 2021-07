L'infettivologo Bassetti: "Vaccini, convincere gli indecisi. O le cose si metteranno male" (Di sabato 24 luglio 2021) "Se non convinciamo la gente a vaccinarsi, le cose si metteranno male". È chiaro il messaggio di Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova. L'... Leggi su ilgiorno (Di sabato 24 luglio 2021) "Se non convinciamo la gente a vaccinarsi, lesi". È chiaro il messaggio di Matteo, direttore del reparto di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova. L'...

Advertising

paio_g : RT @AxiaFel: Un infettivologo a capo di una importante struttura pubblica che chiede di isolare persone sane (metterle in lockdown) solo pe… - Quinta00876879 : RT @serebellardinel: Studi prima di parlare!! “Lei è pronto per l’Isola dei Famosi”!! Scontro tra il professor #Bassetti,infettivologo Pol… - jeegrobotz : RT @AxiaFel: Un infettivologo a capo di una importante struttura pubblica che chiede di isolare persone sane (metterle in lockdown) solo pe… - aseret55 : RT @AxiaFel: Un infettivologo a capo di una importante struttura pubblica che chiede di isolare persone sane (metterle in lockdown) solo pe… - Caffe_Graziella : RT @serebellardinel: Studi prima di parlare!! “Lei è pronto per l’Isola dei Famosi”!! Scontro tra il professor #Bassetti,infettivologo Pol… -