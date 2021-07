Lemina Nizza, è ufficiale: nuovo avventura per l’ex Juventus (Di sabato 24 luglio 2021) Il Nizza ufficializza l’arrivo dell’ex centrocampista della Juventus Mario Lemina: ecco il comunicato del club francese Il Nizza annuncia l’arrivo dell’ex Juventus Mario Lemina. Il comunicato. «L’OGC Nice è lieto di annunciare il trasferimento di Mario Lemina dagli inglesi del Southampton. Da quando ha esordito in Ligue 1 con l’FC Lorient il 26 gennaio 2013 contro il Nancy, Mario Lemina ha viaggiato in lungo e in largo per esercitare il suo mestiere. Dopo aver lasciato la Francia, ha giocato in Italia, Inghilterra e ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 luglio 2021) Ilufficializza l’arrivo delcentrocampista dellaMario: ecco il comunicato del club francese Ilannuncia l’arrivo delMario. Il comunicato. «L’OGC Nice è lieto di annunciare il trasferimento di Mariodagli inglesi del Southampton. Da quando ha esordito in Ligue 1 con l’FC Lorient il 26 gennaio 2013 contro il Nancy, Marioha viaggiato in lungo e in largo per esercitare il suo mestiere. Dopo aver lasciato la Francia, ha giocato in Italia, Inghilterra e ...

