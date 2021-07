L’effetto domino che porterebbe Boga all’Atalanta e Josip Ilicic al Milan

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 24 luglio 2021) L’attacco dell’Atalanta sta per essere nuovamente puntellato. La società è intenzionata a fare le cose in grande, potenziando un reparto che si è dimostrato negli ultimi tre anni come il migliore della Serie A. L’obiettivo primario si chiama Jeremiedel Sassuolo (pupillo da quasi una stagione e mezza), ma per far sì che il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::-Atalanta, parla il ds del Carnevali: “Arrivate molte offerte. Sull’interesse dei nerazzurri…” Suc’è il, ma serve trattare con ...