Le piccole, grandi storie di moda: quella volta che dai reggiseni si è arrivati sulla Luna (Di sabato 24 luglio 2021) Moda e tecnologia hanno da sempre un forte legame. Le tendenze nascono dalle nuove scoperte in fatto di materiali e, viceversa, le novità più innovative in questi termini influenzano in continuazione le nuove collezioni moda. La storia che vogliamo raccontarvi questa settimana, tuttavia, non riguarda un trend effimero, ma un «outfit» entrato nella storia (e non solo quella della moda) proprio per via della sua concezione tecnologica, che ha permesso all'uomo… di sbarcare sulla Luna. Parliamo della tuta spaziale indossata da Neil Armstrong sull'Apollo 11, il cui design è stato progettato da un'azienda fashion estremamente celebre: la Playtex, nota per la produzione di reggiseni e guaine sin dal suo lancio, nel 1947. Life, 1969

