Lazio, tutti i giocatori sono stati vaccinati nel ritiro di Auronzo di Cadore (Di sabato 24 luglio 2021) In un periodo in cui emergono molti casi controversi in alcune squadre di Serie A per giocatori no-vax, la Lazio dà un bel segnale facendo vaccinare tutti i giocatori. Questa mattina, infatti, nella palestra del ritiro biancoceleste ad Auronzo di Cadore, tutta la squadra è stata vaccinata con la prima dose di Pfizer. A confermarlo è anche Adam Marusic, che in conferenza stampa ha annunciato: “Ci siamo vaccinati tutti”. A preannunciare la vaccinazione di tutti i componenti della squadra era stato il presidente della Regione ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) In un periodo in cui emergono molti casi controversi in alcune squadre di Serie A perno-vax, ladà un bel segnale facendo vaccinare. Questa mattina, infatti, nella palestra delbiancoceleste addi, tutta la squadra è stata vaccinata con la prima dose di Pfizer. A confermarlo è anche Adam Marusic, che in conferenza stampa ha annunciato: “Ci siamo”. A preannunciare la vaccinazione dii componenti della squadra era stato il presidente della Regione ...

Advertising

gualtierieurope : #GreenPass: boom di prenotazioni vaccinali anche a #Roma e nel Lazio. Mentre le destre disorientano i cittadini, co… - nzingaretti : Il #Lazio ha vaccinato l’86,57% dei suoi over 60 ed è al primo posto tra le Regioni. Un grande risultato per la bat… - violet6femme : RT @Sarita_Libre: Valle in mezzo alle montagne del Lazio. 5 paesini. Qui sono tutti vaccinati. 'Non avete i #novax?' 'Qui no' 'Come mai? No… - ElisaRossetto81 : @gastu290574 @IXgennaio1900 @zaiapresidente @OfficialSSLazio avrebbero dovuto far vaccinare tutti PRIMA di europei… - sportface2016 : #Lazio, tutti i giocatori sono stati vaccinati nel ritiro di #Auronzo2021 -