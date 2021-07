Lazio | Marusic | «Stiamo lavorando bene | ma ci servirà altro tempo»

(Di sabato 24 luglio 2021) Adam, in conferenza stampa, ha parlato della situazione biancoceleste dal ritiro di Auronzo di Cadore Adamha parlato dellain conferenza stampa dal ritiro di Auronzo di Cadore: CAMBIAMENTI – «Abbiamo cambiato allenatore e modulo. Ora giochiamo a quattro in difesa. Per il momentomolto. Io l’anno scorso ho giocato sia da quinto che da terzo, ma in nazionale ho sempre fatto il terzino. Per me non ci sono problemi. Il mister ci chiede di stare sempre alti. Sicuramente ci vorràaffinché tutti si adattano». VACCINI ...

