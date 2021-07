Lazio | Marusic | ' Al futuro non penso | voglio giocare Sui vaccini'

(Di sabato 24 luglio 2021) AURONZO DI CADORE - Quella passata è stata forse la miglior stagione della carriera per Adam. Ora lavora in ritiro per vivere un'altra annata da protagonista. Problemi di ruolo non ne ha: ok ...

Advertising

Solo_La_Lazio : ?? Conferenza stampa di Adam #Marusic ??? 'Sto bene fisicamente. Sono contento qui' ?? Leggi le sue parole ?? - Salvato95551627 : RT @DiMarzio: Ruolo e rinnovo: le parole di #Marusic - DiMarzio : Ruolo e rinnovo: le parole di #Marusic - sportface2016 : #Lazio, #Marusic: 'Tanto lavoro, vogliamo tornare in #ChampionsLeague' - LALAZIOMIA : Lazio, Marusic: “Obiettivo Champions. Rinnovo? Qui sono felice” -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Marusic

Prosegue il ritiro dellaad Auronzo di Cadore, in conferenza stampa le dichiarazioni dell'esterno biancoceleste Adam. Adam© Getty ImagesVolge al termine il ritiro dellaad Auronzo di Cadore. Dopo due settimane di preparazione, la squadra sta assorbendo i nuovi dettami tattici di mister Sarri. Si lavora ...AURONZO DI CADORE - Quella passata è stata forse la miglior stagione della carriera per Adam. Ora lavora in ritiro per vivere un'altra annata da protagonista. Problemi di ruolo non ne ha: ok nella difesa a quattro da terzino destro. Con Inzaghi ha ricoperto diverse zone del campo. ...AURONZO - Quarta conferenza del ritiro, è il turno di Adam Marusic. Il difensore della Lazio parlerà in sala stampa alle 12.45, segui la diretta scritta delle sue parole ...Nella giornata di oggi, in conferenza stampa, è intervenuto Adam Marusic. Queste le parole del difensore montenegrino: “Mister Sarri ha cambiato il modulo, stiamo facendo bene, dobbiamo lavorare tanto ...