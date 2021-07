Lazio, Lotito presenta la rosa: «Cercheremo di fare sempre meglio» (Di sabato 24 luglio 2021) presentazione rosa Lazio, Lotito ha ringraziato i tifosi per il sostegno e ha promesso grandi sforzi della società Claudio Lotito, intervenuto dal palco durante la serata di presentazione della rosa della Lazio della prossima stagione, ha dichiarato: «Un ringraziamento a tutti i tifosi, che qui hanno sempre fatto sentire la loro presenza. Speriamo possano farlo presto anche allo stadio con le nuove norme e il 50% della capienza. L forza del club è data dalla vostra forza, dalla passione e dall’empatia. Sono 14 anni che siamo qui, Auronzo è ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 luglio 2021)zioneha ringraziato i tifosi per il sostegno e ha promesso grandi sforzi della società Claudio, intervenuto dal palco durante la serata dizione delladelladella prossima stagione, ha dichiarato: «Un ringraziamento a tutti i tifosi, che qui hannofatto sentire la loro presenza. Speriamo possano farlo presto anche allo stadio con le nuove norme e il 50% della capienza. L forza del club è data dalla vostra forza, dalla passione e dall’empatia. Sono 14 anni che siamo qui, Auronzo è ...

