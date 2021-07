Lazio | allarme no - vax in ritiro | alcuni giocatori rifiutano il vaccino Pfizer Il club prova a ' convincerli'

Advertising

BroginiAlessio : @Gazzetta_it titola 'Si riapre, ma é allarme #NoVax' additando gli esempi di alcuni calciatori di #Spezia e #Lazio… - infoitinterno : COVID: LAZIO è ALLARME con i TRACCIAMENTI dei POSITIVI al CORONAVIRUS. La SITUAZIONE - ilmeteoit : #COVID: #LAZIO è #ALLARME con i #TRACCIAMENTI dei #POSITIVI al #CORONAVIRUS - Diego90190488 : RomaToday: Green Pass obbligatorio, l'allarme dei ristoratori: 'Perdite sui 100 milioni di euro a Roma e Lazio'.… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio allarme

, alcuni giocatori hanno detto no al vaccino Come racconta la Gazzetta dello Sport , non tutti i giocatori dellahanno accettato la proposta della società di sottoporsi al vaccino. Ce ne ......in fiamme azienda di abbigliamento IL CASO I bagnanti lanciano l', i carabinieri salvano ... Le altre truffe, oltre che nel salernitano, sono state commesse in regioni come Lombardia,, ...I giocatori della Lazio riceveranno in questi giorni la prima dose del vaccino Pfizer. Ma c'è qualcuno poco propenso alla somministrazione.La mossa di Mario Draghi sta portando i primi risultati, poiché secondo "Il Sole 24 Ore" nelle ultime ore si registra il boom di prenotazioni per il green pass. Resta però ancora da migliorare la comu ...