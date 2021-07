Latina, non dichiara di avere in casa due fucili: denunciato 61enne (Di sabato 24 luglio 2021) Proseguono i controlli della Polizia di Stato, questura di Latina, sulla movimentazione e detenzione di armi. È proprio nell’ambito di tali verifiche ieri i poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa si sono recati presso l’abitazione di un imprenditore agricolo di Borgo Podgora. L’uomo, di anni 61, infatti risultava possessore di armi in un altro comune dove precedentemente risiedeva, delle quali però mancava il corretto riscontro nella banca dati delle FF.PP.. Il controllo è stato accertato come l’uomo detenesse presso la sua abitazione due fucili da caccia calibro 12, dei quali però non aveva mai provveduto a farne denuncia presso l’ufficio di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 luglio 2021) Proseguono i controlli della Polizia di Stato, questura di, sulla movimentazione e detenzione di armi. È proprio nell’ambito di tali verifiche ieri i poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa si sono recati presso l’abitazione di un imprenditore agricolo di Borgo Podgora. L’uomo, di anni 61, infatti risultava possessore di armi in un altro comune dove precedentemente risiedeva, delle quali però mancava il corretto riscontro nella banca dati delle FF.PP.. Il controllo è stato accertato come l’uomo detenesse presso la sua abitazione dueda caccia calibro 12, dei quali però non aveva mai provveduto a farne denuncia presso l’ufficio di ...

