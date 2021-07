L’Atalanta saluta Gollini: “In bocca al lupo. Per sempre nella storia” (Di sabato 24 luglio 2021) Tramite il proprio profilo Instagram (e sito ufficiale), L’Atalanta saluta così Pierluigi Gollini. Gollini al Tottenham: il saluto delL’Atalanta “Atalanta B.C. comunica la cessione del calciatore Pierluigi Gollini al Tottenham Hotspur a titolo temporaneo con diritto di opzione. Nel ringraziare Pierluigi per aver contribuito nelle sue quattro stagioni e mezza in maglia nerazzurra al raggiungimento L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Per Pierluigi Gollini derby capitolino: cosa ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 24 luglio 2021) Tramite il proprio profilo Instagram (e sito ufficiale),così Pierluigial Tottenham: il saluto del“Atalanta B.C. comunica la cessione del calciatore Pierluigial Tottenham Hotspur a titolo temporaneo con diritto di opzione. Nel ringraziare Pierluigi per aver contribuito nelle sue quattro stagioni e mezza in maglia nerazzurra al raggiungimento L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Per Pierluigiderby capitolino: cosa ...

Advertising

infoitsport : Gollini vola a Londra e saluta l'Atalanta: le parole del portiere che presto sposerà il Tottenham - infoitsport : Gollini saluta l’Atalanta e ora il Tottenham fa sul serio per Romero: offerti 55 milioni - tuttoatalanta : VIDEO - Gollini vola a Londra e saluta l'Atalanta: le parole del portiere che presto sposerà il Tottenham… - zazoomblog : Gollini saluta l’Atalanta: “Bergamo una seconda casa. Io via per colpa di Gasp? Ci sarà…” - #Gollini #saluta #l’At… - glooit : Gollini saluta l’Atalanta e vola al Tottenham: “Via per Gasperini? Poi ne parlerò” leggi su Gloo… -