L’Atalanta saluta Gollini: “Grazie di tutto Gollo” (Di sabato 24 luglio 2021) Dopo l’annuncio del Tottenham, che ha comunicato l’acquisto di Pierluigi Gollini, L’Atalanta attraverso Twitter ha salutato il suo ex estremo difensore. Ecco il messaggio: “4 stagioni e mezzo, 112 presenze, 38 clean sheet, 65 vittorie (58%), quarti di Champions League 19/20 e ottavi 20/21, 2 finali di Coppa Italia e molte altre pagine di storia nerazzurra… Grazie di tutto Gollo e in bocca al lupo per la tua nuova avventura!”. 4 stagioni e mezzo, 112 presenze, 38 clean sheet, 65 vittorie (58%), quarti di @ChampionsLeague 19/20 e ottavi 20/21, 2 finali di Coppa Italia e molte altre ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 luglio 2021) Dopo l’annuncio del Tottenham, che ha comunicato l’acquisto di Pierluigiattraverso Twitter hato il suo ex estremo difensore. Ecco il messaggio: “4 stagioni e mezzo, 112 presenze, 38 clean sheet, 65 vittorie (58%), quarti di Champions League 19/20 e ottavi 20/21, 2 finali di Coppa Italia e molte altre pagine di storia nerazzurra…die in bocca al lupo per la tua nuova avventura!”. 4 stagioni e mezzo, 112 presenze, 38 clean sheet, 65 vittorie (58%), quarti di @ChampionsLeague 19/20 e ottavi 20/21, 2 finali di Coppa Italia e molte altre ...

Advertising

infoitsport : Gollini vola a Londra e saluta l'Atalanta: le parole del portiere che presto sposerà il Tottenham - infoitsport : Gollini saluta l’Atalanta e ora il Tottenham fa sul serio per Romero: offerti 55 milioni - tuttoatalanta : VIDEO - Gollini vola a Londra e saluta l'Atalanta: le parole del portiere che presto sposerà il Tottenham… - zazoomblog : Gollini saluta l’Atalanta: “Bergamo una seconda casa. Io via per colpa di Gasp? Ci sarà…” - #Gollini #saluta #l’At… - glooit : Gollini saluta l’Atalanta e vola al Tottenham: “Via per Gasperini? Poi ne parlerò” leggi su Gloo… -