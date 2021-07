Lampedusa | salgono a 18 gli sbarchi dei clandestini Meloni | “E agli italiani limitano la libertà”

(Di sabato 24 luglio 2021)a 18 glideima a loro nessuno si sogna di chiedere il Green Pass. “Mentresi continuano a chiedere sacrifici, tra restrizioni e limitazioni della, non si fermano gliillegali sulle nostre coste. Possibile che per il Governo italiano tutto questo sia normale?”, s’interroga, su Twitter la leader di Fratelli d’Italia Giorgia. Gli ultimi sei approdi hanno condotto sull’isola altri 120 immigrati, portando il totale complessivo di arrivi, dalla mezzanotte di oggi, a ...

Ultime Notizie dalla rete : Lampedusa salgono

Un barcone con 89 migranti e uno con 12 tunisini sono approdati nella tarda serata di ieri acos a 12 gli sbarchi registratisi nelle ultime 24 ore. E' da poco prima della mezzanotte di ieri che polizia, carabinieri, guardia di finanza e Capitaneria di porto non si fermano ......di case per vacanze sale del 50% in Cilento e nelle isole campane - boom (+120%) ae ... Non è stato così: in Costa Smeraldai prezzi delle ville di lusso che acquistano nel 2020 l'11,5%...«Mentre agli italiani si continuano a chiedere sacrifici, tra restrizioni e limitazioni della libertà, non si fermano gli sbarchi ...Si è costituito al comando provinciale dei carabinieri di Palermo Salvatore Giallombardo, 30 anni, destinatario di una misura cautelare di arresti domiciliari , nell’ambito dell’inchiesta che ...